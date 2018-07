1800 deelnemers voor Hagelandse Gordel

Geetbets - De Hagelandse Gordel van de Landelijke heeft zondag 1800 personen op de been – of liever de fiets – gebracht. Dat heeft voorzitter Katrien Weckx van de Landelijke Gilde Geetbets-Rummen meegedeeld.

Katrien Weckx: “De Hagelandse Gordel vond voor de elfde keer plaats. Gezinnen konden kiezen uit fietsroutes van 25, 50 en 80 kilometer. Op de startplaats in Rummen verwelkomden we met het splinternieuwe bestuur van Landelijke Gilde Geetbets-Rummen 307 personen aan de inschrijvingstafel. Ook in Assent, Bunsbeek, Kapellen en Kortenaken konden de mensen inschrijven.

De nieuwe afdeling van de Landelijke Gilde Geetbets-Rummen kijkt al uit naar de volgende activiteit. Op 9 september organiseert de afdeling een koeienwandeling.