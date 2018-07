Geetbets - Het Te Deum op de nationale feestdag vandaag 21 juli van de federatie Zoutleeuw-Geetbets

vond voor het derde jaar na elkaar plaats in de Sint-Pauluskerk van Geetbets. Het Te Deum kon niet plaatsvinden in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw, omdat de kerk van Zoutleeuw binnenin nog volop in restauratie is. De viering werd opgeluisterd door de Brassband Haspengouw onder leiding van Leon Pétré. Na de viering was iedereen welkom voor de receptie in de tuin van de pastorie naast de kerk.