Geetbets / Halen - In de bibliotheek van Halen kan je morgen, zaterdag, niet terecht. De bibliotheek is zaterdag gesloten.

Aanleiding is de datum van 21 juli. Dat is de nationale feestdag, een officiële feestdag waarop openbare diensten niet werken. Bovendien is de zomerregeling van kracht. Die houdt de sluiting op zaterdag in. Info: bibliotheek Halen, Sportlaan 4A, tel. 013/35.08.32, bibliotheek@halen.be, www.halen.be.