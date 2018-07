Diest - Het stadhuis van Diest is morgen, zaterdag 21 juli, gesloten. Aanleiding is de datum van 21 juli.

Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Normaal is het stadhuis op zaterdag in de voormiddag open. Info: stadhuis Diest, Grote Markt 1, tel. 013/31.21.21, www.diest.be, info@diest.be.