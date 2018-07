Hagelandse Gordel met vertrek in Rummen

Geetbets - Alle fietsliefhebbers zijn zondag 22 juli welkom voor de Hagelandse Gordel. Dat is een fietstraject langs vijf landbouwbedrijven in de regio, die ook elk als vertrekpunt fungeren.

De vijf landbouwbedrijven zijn kalverbedrijf Adams, Persoonsstraat 63 in Rummen, akkerbouwbedrijf Vandebroeck, Koningsbos 17 in Assent, fruitbedrijf Oversteyns, Oplintersesteenweg 16 in Bunsbeek, fruitbedrijf Veulemans, Groenstraat 2 in Bunsbeek, en melkveebedrijf Lemmens, Lapstraat 21 in Kortenaken.

De grote ronde bedraagt 75 km, de middelgrote ongeveer 50 km en de kleine tussen 25 en 30 km Als deelnemer krijg je een stempelkaart die je op elke stopplaats kunt laten afstempelen. Lever je op het einde van de dag een volledig afgestempelde kaart terug in, dan ontvang je een drankbidon van het grootste plattelandspeloton en maak je bovendien kans op een fiets of een streekproductenpakket.

Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur. Deelnemen kost 3 euro voor leden Landelijke Gilden, niet-leden betalen 4 euro. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee, maar moeten zich wel inschrijven.