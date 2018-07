Herk-de-Stad - Ook de wedstrijd tussen Engeland en België voor de derde plaats op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland is straks op een groot scherm te bekijken op de Markt in Herk-de-Stad.

Het is uitkijken welke elftallen er op het veld zullen kijken. In de groepsfase stonden de twee ploegen al tegenover elkaar, maar de beide trainers hadden toen heel wat veranderingen doorgevoerd. Toen haalde België het met 0-1 dankzij een doelpunt van Januzaj. De partij vangt aan om 16 uur.