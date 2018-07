Herk-de-Stad - Voor de viering in het kader van de herdenking van de heilige zuster Amandina is vandaag het zangkoor Schalmei van Sint-Truiden te gast in Schakkebroek.

Het koor luistert de viering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Schakkebroek op. In de mis gaat Roel Alders voor. Hij was vroeger actief in Herk-de-Stad, maar werkt nu in het dekenaat Bree.