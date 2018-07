Halen - Voetballiefhebbers kunnen de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk in de halve finale van het WK in Rusland gaan volgen in de pastorietuin van Zelem.

Daar zorgt Zelem Zomert voor een groot scherm van 5 x 3 meter. Je bent er welkom vanaf een uur voor de aanvang van de partij. Info: www.zelemzomert.be.