Halen - Speepleinwerking Hazelo van Halen start vandaag, maandag 9 juli, zijn activiteiten. Die lopen tot en met vrijdag 24 augustus.

Kinderen van 4 tot 14 jaar zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag welkom voor de activiteiten. Die lopen telkens van 10 tot 17 uur in de lokalen van de chiro in sport- en recreatiecentrum De Koekoek in Halen-centrum. Info: jeugddienst Halen, tel. 013/61.81.31, jeugddienst@halen.be.