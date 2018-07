Herk-de-Stad - Herk-de-Stad viert vandaag al de verjaardag van 11 juli, de Vlaamse feestdag.

De herdenking vangt aan met de eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk van Herk-centrum. De viering wordt opgeluisterd door het koor van de Sint-Martinusparochie. Om 11 uur volgt de herdenkingsplechtigheid met een kleinkunstconcert in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. Om 12.30 uur wordt de aanwezigen een drankje aangeboden.