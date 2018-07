Vandaag honderden oldtimers op Herk-de-Stad Classic

Herk-de-Stad - In Herk-de-Stad worden vandaag honderden oldtimers verwacht voor Herk-de-Stad Classic, de oldtimerhappening van Herk-de-Stad. Die vindt voor de 13de keer plaats. De happening staat in het teken van Mille Miglia, een legendarische Italiaanse rally.

De Mille Miglia – Italiaans voor 1.000 mijlen – werd van 1927 tot 1957 als een snelheidswedstrijd gereden. Nu leeft de traditie voort in een sportief gebeuren met oldtimers die aan de originele Mille Miglia hebben deelgenomen. In Herk-de-Stad worden de oldtimers vanaf 9 uur verwacht. Tot 12.30 uur kan je de oude auto’s op de Markt en de straten in de omgeving bewonderen. Om half een vertrekken de auto’s voor een rondrit in Haspengouw. Om 14 uur is een tussenstop voorzien in Borgloon en om 16 uur in Sint-Truiden. Rond 18 uur zijn de auto’s terug in Herk-de-Stad waar de prijsuitreiking plaatsvindt.