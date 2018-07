Diest - In een zaak aan de in Felix Moonsstraat in Diest werd een inbraakpoging gepleegd. De dader(s) slaagde(n) er niet in de zaak te betreden.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg melding van de inbraakpoging woensdag rond 16 uur. De dader(s) probeerde(n) via de voordeur binnen te geraken, maar dat mislukte.