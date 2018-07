Inbraakpoging winkel Koning Albertstraat

Diest - In een winkel aan de Koning Albertstraat in Diest werd een inbraakpoging gepleegd. De dader(s) slaagde(n) er niet in de zaak te betreden.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg melding van de inbraakpoging woensdag rond 14.30 uur.

De dader(s) probeerde(n) via de voordeur binnen te geraken, maar dat mislukte.