Omnisportweek voor kinderen en tieners

Geetbets - De gemeente Geetbets wil jongeren aanzetten tot het sporten. Dat gebeurt onder meer met de organisatie van een omnisportweek. Daarin kunnen de deelnemende jongeren proeven van een variatie sporten.

De eerste omnisportweek start maandag 2 juli. Ze is bestemd voor kinderen geboren in 2011 of eerder. De maximumleeftijd bedraagt 15 jaar. Ervaren monitoren en trainers van de clubs leren de kneepjes van elke sport. De deelnemers worden van maandag tot vrijdag verwacht telkens van 9 tot 16 uur. Info: sport@geetbets.be.