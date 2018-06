Gezondheidswandeling in Rummen

Geetbets - Het gemeentebestuur van Geetbets en wandelvereniging Samen op Stap houden dinsdag 3 juli een nieuwe gezondheidswandeling. Daarmee willen ze inwoners zo veel mogelijk aanzetten tot bewegen.

De wandeling vertrekt om 19.30 uur aan café bij Moe aan de Persoonstraat in Rummen. Wandelaars hebben de keuze uit een wandeltocht van 4, 7 of 10 km. De 4 km wordt aan een rustig tempo gestapt, de 7 km aan een gematigd tempo en de 10 km aan een stevig tempo. Iedere groep wordt vergezeld door begeleiders/seingevers. De begeleider vooraan draagt een armband in de Belgische driekleur en een ‘Stop’-bordje, die achteraan heeft een fluitje. Info: jeugd- en cultuurdienst, Irina Van Goethem, tel. 011/58.65.42, iv@geetbets.be, www.geetbets.be.