Herman Stiers algemeen directeur Geetbets

Geetbets - Herman Stiers krijgt officieel de titel van algemeen directeur van de gemeente en het OCMW van Geetbets.

Dat gebeurt in toepassing van het decreet lokaal bestuur. De titel van algemeen directeur is nieuw binnen het organogram van de gemeenten. Het toekennen van de titel past in het samenvoegen van gemeente en OCMW. Die twee worden een organisatie. Herman Stiers is secretaris van Geetbets sinds 1994. Bij het OCMW van Geetbets was Rosanne Debehets in functie als secretaris, maar zij ging in mei met pensioen en was dus geen kandidaat meer voor de functie van secretaris.