Speelgroen Hogen vertrekpunt fietsroute landschapskunst

Geetbets - Een aanrader om bij dit zomerse weer te ondernemen is de toeristische fietsroute Bloesemlandschapskunst. Die brengt de deelnemers langs diverse kunstwerken tussen de fruitplantages.

Een vertrekpunt van de route is speelgroen in de deelgemeente Hogen. Daar heeft kunstenaar Yves Willems twee kunstwerken geplaatst. heel wat mooie beelden op van de prachtige natuur in en rond de Gete. De Gete is rijk aan vis, amfibieën, reigers en verschillende ganzen- en eendensoorten.