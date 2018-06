Personeel gemeente & OCMW vaart Gete af

Geetbets - Samen in hetzelfde schuitje, dat spreekwoord namen de personeelsleden van de gemeente en het OCMW van Geetbets zopas letterlijk op de teambuildingsdag. De personeelsleden hielden een boottocht van 7 km op de Gete.

Burgemeester Jo Roggen: “In de voormiddag hielden we een personeelsvergadering. De namiddag stond in het teken van avontuur. De medewerkers konden kiezen uit een wandeltocht en een rafting op de Gete. Dat leverde heel wat mooie beelden op van de prachtige natuur in en rond de Gete. De Gete is rijk aan vis, amfibieën, reigers en verschillende ganzen- en eendensoorten.