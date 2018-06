Lasershow bij kermis Geetbets

Geetbets - Bij de kermis in Geetbets gaat dit jaar voor het eerst een lasershow worden gegeven. Dat heeft het schepencollege beslist.

De lasershow komt in de plaats van het vuurwerk dat het gemeentebestuur tot nu toe uitzonderlijk toestand. In 2014 keurde de gemeenteraad een algemeen verbod op het gebruik van vuurwerk goed. Dat gebeurde voor de veiligheid, het voorkomen van geluidsoverlast en voor het welzijn van de dieren. De lasershow bij de kermis wordt gecombineerd met geluidsarm vuurwerk. Dat is vriendelijker voor de dieren.