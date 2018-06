Speciale voorstelling Silky Ways voor 25 jaar Dance Images

Herk-de-Stad - Balletschool Dance Images bestaat 25 jaar en viert dat jubileum met de speciale voorstelling ‘Silky Ways’, die dit weekend wordt gebracht. Uniek is de samenwerking met Tátake!-Taiko, een professionele groep van Japanse drummers uit Zoutleeuw.

Bezielster en artistiek directeur Lieve Willems wordt sinds dit jaar bijgestaan door Fien Lux. Samen hebben ze de jubileumvoorstelling voorbereid: “Silky Ways is een wervelende voorstelling over een avontuurlijke reis naar Azië. Ze biedt een kleurrijke en fascinerende mix van emoties en verborgen magische momenten en tegelijk een zoektocht naar rust, eenvoud en harmonie. We treden in de voetsporen van Marco Polo en leggen een belangrijke historische handelsroute af: de Zijderoute. Onderweg ruilen we voorwerpen uit onze ruilmand en verzamelen we souvenirs uit de verschillende landen die we betreden. En onze reisgenoot, een zijderups, probeert zich ondertussen te ontpoppen tot een prachtige vlinder. Liefdevol blijven we haar koesteren tot het einde van de reis. De magische tocht eindigt in een hoogtepunt van discipline en concentratie: de samoerai.”

Voor deze voorstelling heeft Dance Images een unieke samenwerking opgezet met Tátake!-Taiko, een professionele groep van Japanse drummers uit Zoutleeuw. Taiko maakt gebruik van heel grote drums, waarbij houding en beweging aan de basis liggen voor de ritmes die getrommeld worden. De drummers begeleiden tijdens het optreden een aantal choreografieën met live muziek.

Silky Ways, zaterdag 30 juni om 14 uur en zondag 1 juli om 13 en 17 uur, gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. Info: info@dance-images.be