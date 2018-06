Kris Mantels en anderen op standup comedy avond

Halen - Liefhebbers van standup comedy zijn vanavond welkom in Zelem. Daar vindt een standup comedy-avond plaats met diverse artiesten op het podium.

Zo is Tom Melotte uit Hasselt te gast. Hij behaalde de derde plaats op Comedymania 2017. De publieksprijs dat jaar ging naar Frank Geelen, die eveneens te gast is. Ook Jeroen Dewulf staat op het podium, net als Kris Mantels uit Zelem zelf, die derde werd en de publieksprijs behaalde in Comedymania 2015. Mc van de avond in de tent in sportcentrum De Kambergen is Lev Vanorbeek.