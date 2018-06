Diest - De bromfiets van een jonge vrouw van 19 jaar uit Diest werd donderdag in beslag genomen. Hij was niet in orde met de papieren.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle donderdag langs de Halensebaan in Diest. De jongen bleek niet over geldige papieren voor de verzekering te beschikken. Zijn bromfiets werd in beslag genomen.