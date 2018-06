Halen - De bromfiets van een jongen van 18 jaar uit Halen werd donderdag in beslag genomen. Hij was niet in orde met de papieren.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle dnderdag langs de Halensebaan in Diest. De jongen bleek niet over geldige papieren voor de verzekering te beschikken. Zijn bromfiets werd in beslag genomen.