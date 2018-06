Diest - In een woning aan de Hasseltsebaan in Diest werd dinsdag in de late namiddag een poging tot inbraak vastgesteld.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraakpoging dinsdag rond 16.30 uur. De dader(s) pleegden braak aan de achterdeur en het raam van de veranda doch slaagden er niet in om binnen te dringen.