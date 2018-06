Proevertjestocht in Zelk

Halen - In Zelk (Halen) ben je morgen, zondag 17 juni, vanaf 13 uur welkom voor de proevertjesfamilietocht van wielerclub Het Gouden Wiel.

Dat is een ontdekkkingsrit met de fiets over rustige wegen langs een aantal van de mooiste plekjes van Halen en de buurgemeenten. Je hebt de keuze uit route van 11, 22 of 40 km. Op de stopplaatsen onderweg kan je proeven van de lekkernijen van een aantal producenten uit Halen en omgeving. Zo kan je bier proeven, soepen, sappen van biologische geteelde fruitsoorten, fruit en andere specialiteiten. Vertrek- en eindpunt is het buurthuis van Zelk, waar een countryband live muziek brengt. Voor de kinderen is er een schminkstand en staat er een springkasteel.

Proevertjesfamilietocht, vanaf 13 uur, Buurthuis, Zelkstraat 16. Info: wielerclubzelk@gmail.com.