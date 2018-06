Rode Duivels op groot scherm op Markt Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - Voor het eerst komt er op de Markt in Herk-de-Stad een groot scherm voor de wedstrijden van de Rode Duivels, nu op het WK in Rusland, dat donderdag is begonnen. Daarvoor hebben de horecazaken Casa Vino en De Gulden Mortier de handen in elkaar geslagen.

Het scherm komt op het parkeerterrein aan gemeenschapscentrum De Markthallen. Maandag 18 juni kan je er de partij België-Panama gaan bekijken. Zaterdag 23 juni om 14 uur is er de partij België-Tunesiê te bekijken en donderdag 28 juni om 20 uur volgt de laatste wedstrijd in de reeks van Engeland tegen België. De toegang is gratis.