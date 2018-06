Herk-de-Stad - In het openluchtmuseum van Bokrijk is vandaag, zondag 10 juni, de molen van Schulen in werking. De molen werd vroeger al in openluchtmuseum heropgebouwd. Recent werd hij gerestaureerd.

De molen werd als eerste van de 120 gebouwen in het museum gerestaureerd. Tegen 2021 moet dat met alle gebouwen gebeuren. De molen is vandaag in werking. De molenaar en de architect van de restauratie geven uitleg. Inwoners van Herk-de-Stad krijgen met de aan huis verdeelde bon gratis toegang.