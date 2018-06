Diest - Het buurtcomité BBOS van de Begijnen-, Bruid-, Over- en Schaffensstraat organiseert vanavond samen met café The Garage het muziekfestival Live on Stage.

Op het podium staan Lee Shore, Road House en Diamonds on the Rocks. Het festival vindt plaats op het parkeerterrein aan de Begijnenstraat. Het vangt aan om 18 uur. De toegang is gratis.