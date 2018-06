Diest - In de buurt van de Vervoortplaats geldt vandaag, woensdag 6 juni, tijdelijk verkeer in een richting. Aanleiding is een begroeting in funerarium Julis aan de Vervoortstraat.

De enkele richting geldt van 18 tot 20 uur de Wijngaardstraat naar de Vervoortplaats, van de Vervoortplaats naar de Vervoortstraat en van de Vervoortstraat naar de Koningin Astridlaan. In funerarium Julis wordt een begroeting gehouden van Martine Coomans, medezaakvoerder van drankenhandel Jannes in dezelfde straat.