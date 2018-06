Herk-de-Stad - Het kruispunt van de Hofstraat met de Sint-Maartenstraat is tijdelijk niet bereidbaar. Het is vanuit de vier richtingen afgesloten.

De Hofstraat en de Sint-Maartenstraat liggen in Herk-centrum. De Hofstraat loopt tussen de Zoutbrugstraat en de Ridderstraat. De Sint-Maartenstraat tussen de Markt en de Dokter Vanweddingenlaan. Het kruispunt in betonklinkers was niet meer in goede staat. Het wordt nu hersteld.