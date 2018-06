Herk-de-Stad - In een gedeelte van de Zoutbrugstraat in Herk-de-Stad is het morgen, dinsdag 5 juni, verboden te parkeren en te stationneren.

Het gaat om enkele plaatsen links van de enkele rijrichting dichtbij de aansluiting van de Zoutbrugstraat op het Wendelenplein en de Markt. Het verbod loopt van 8 uur ’s morgens tot 18 uur.