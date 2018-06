Fietsen in drie provincies

Diest - Fietsliefhebbers kunnen vandaag op pad voor de Drieprovinciënroute.

De route op het grondgebied van Beringen, Diest, Ham, Tessenderlo, Meerhout en Laakdal is een herinnering aan de leurders, gewoonlijk erg kleurrijke figuren, die met de fiets, te voet of met een kar allerlei goederen - stoffen, huisraad, haring, zand... - te koop aanboden. Meest legendarische figuren zijn het Pietermenneke van Paal en de Zandboeren van Diest. Blikvangers langs de route zijn onder meer de rinskensmolen in Meerhout, het 'sas' van Ham, de Paalse Plas, de windmolen van Schaffen, Gerhagen en het Schollaertskasteel. Hoogste punt op de route is de Houterenberg in Tessenderlo. De top ligt 52 meter boven de zeespiegel. Vertrekken kan tot 15 uur, in Beringen aan de Paalse Plas, in Tessenderlo aan Ter Scoete, in Ham aan ’t Vlietje, aan feestzaal De Kapel in Meerhout en in Laakdaal aan kasteel Meerlaer.

In Diest is er een controlepost aan de Nieuwe Dijkstraat.