Diest - Zaterdag in de vroege morgen kreeg ook Diest te maken met zware wateroverlast.

De straten in de wijken Poels en Speelwijk begonnen onder water te lopen. De eerste oproepen kwamen binnen rond 3 uur. In de straten in de buurt zijn ook kelders onder water gelopen. De beelden doen denken aan september 1998. Toen stonden grote delen van Diest blank.