Concert Boliviaans jongerenensemble

Halen - Het Boliviaanse Ensamble Moxos geeft straks om 19.30 uur een concert in de Sint-Andreaskerk in Loksbergen. Voor dit concert hebben de cultuurraad, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en de federatie van de parochies Halen, Loksbergen, Zelk en Zelem.

Het Ensamble Moxos brengt barokmuziek met een toets van traditionele instrumenten en klanken. Vanaf 1587 werkten de jezuïeten in Zuid-Amerika, waar ze de inheemsen – vooral Chiquitos, Guarani en Moxos – trachten te kerstenen. De missionarissen werden in 1767 verdreven, maar hun muziek en instrumenten bleven doorleven bij de Amazonevolkeren. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werden in de Boliviaanse Amazone partituren met een typische mix van culturen gevonden. Sindsdien werden verschillende jeugdorkesten gevormd, zoals het orkest van Moxos, dat nu een van de belangrijkste culturele ambassadeurs van Bolivië is. Met de opbrengst van hun concert kunnen de jongeren in hun eigen levensonderhoud voorzien. Info: gaston.timmermans@skynet.be., tel. 013/44.16.16.