Infoavond elektronische facturatie

Geetbets - Het gemeentebestuur van Geetbets organiseert dinsdag 19 juni een informatievergadering over de elektronische facturatie. Dat gebeurt in het kader van een Europese richtlijn over die manier van facturen verzenden.

Het gemeentebestuur is verplicht om vanaf 17 april 2019 in het kader van de Europese richtlijn 2014/55/EU, bij een opdracht voor het gemeentebestuur aan haar leveranciers een digitale factuur te vragen. Concreet betekent dit dat de leverancier zijn factuur elektronisch verzendt en dat de gemeente deze digitaal verwerkt. Op dinsdagavond 19 juni 2018 om 20 uur organiseert het bestuur, samen met de e-procurement dienst van de Vlaamse overheid en Unizo een informatiesessie voor alle handelaars. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het administratief centrum Den Molencouter, Dorpsstraat 7 te Geetbets.

Inschrijving is gewenst op fin@geetbets.be met vermelding van de naam van uw bedrijf en de naam van de deelnemer. De informatiesessie is gratis.

Meer info : https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers.