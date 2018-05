Herk-de-Stad - Wie het stadhuis van Herk-de-Stad wil bezoeken, kan daar vandaag, maandag 28 mei, niet terecht. Het stadhuis is vandaag gesloten.

Aanleiding is de kermis is Herk-centrum. Dat is bij het stadsbestuur van Herk-de-Stad een officiële feestdag. Normaal is het stadhuis op maandag vanaf 14 uur open. Je bent weer welkom morgen, dinsdag 29 mei, vanaf 9 uur. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.