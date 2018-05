Parkeren en stationneren verboden in Herk-centrum

Herk-de-Stad - Vandaaag, maandag 28 mei, is het tot vanavond verboden te parkeren en te stationneren op de Markt en in de straten in de omgeving. Aanleiding is de organisatie van de jaarmarkt.

Het verbod geldt voor de Markt, het Wendelenplein, de Zoutbrugstraat en delen van de Hasseltsestraat en de Ridderstraat.

De jaarmarkt wordt georganiseerd bij de kermis in Herk-centrum. Het parkeerverbod loopt tot 24 uur. De jaarmarkt begint om 17 uur. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.