Zilveren Wiel organiseert Ronde van Zuid-Limburg

Halen - WTC Het Zilveren Wiel van Halen organiseert zaterdag 26 mei de 16e editie van de Ronde van Zuid-Limburg. Die maakt deel uit van de Heroica Classics van de Vlaamse Wielrijdersbond.

Het is een toertocht voor wielertoeristen met de keuze uit vier verschillende afstanden tussen 60 en 150 km. Alle trajecten gaan door het mooie Haspengouw in het zuiden van onze provincie. De langste afstand doet de Slingerberg in Kanne aan als verste punt. Onderweg zijn er uitgebreide bevoorradingen. Bij aankomst is er een gratis boterham met spek. Leden van de VWB betalen 4 € inschrijving, niet-leden 6 €. Vertrekken kan vanaf 7 uur aan De Rietbron. Alle info op http://home.scarlet.be/hetzilverenwiel/