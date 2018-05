Herk-de-Stad - Naar aanleiding van de happening Herk Loopt geldt vandaag een speciale verkeersregeling in het centrum van Herk-de-Stad.

De regeling gaat in om 12 uur. Vertrekpunt van Herk Loopt is de Markt, maar op het traject is ook een doortocht van het park Olmenhof aan het stadhuis voorzien. Op de verbinding tussen de Markt en in de omgeving van de Markt is het extra voorzichtig zijn voor de aanwezige lopers.