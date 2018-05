Pinkstermaandag Wandeling Slag Zilveren Helmen

Halen - Onder leiding van een gids van het museum 'Slag der Zilveren Helmen' kan je morgen, pinkstermaandag, om 13.30 uur mee op wandel voor een tocht over het slagveld van deze strijd. Die staat in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog speciaal in de kijker.

De Slag der Zilveren Helmen is de geschiedenis ingegaan als de enige Belgische overwinning zonder geallieerde hulp tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen de Duitse cavalerie op 10 augustus 1914 in Tienen werd opgehouden, besliste hun bevelhebber, generaal Von Der Marwitz, om via een bocht langs Halen door te stoten. De Belgische cavaleriedivisie van generaal De Witte stak daar echter een stokje voor. Na een welkomstdrankje in het museum neemt de gids je mee voor een tocht via de historische hoeve IJzerwinning tot op de Mettenberg. Na de tocht van 8 km wachten koffie en taart. Info : 013 44 10 14 of www.slagderzilverenhelmen.be.