Diest - Een Belgische chauffeur was in overtreding bij een controle door de politie in Diest.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle op de Leuvensesteenweg in Diest. De chauffeur was niet in het bezijn van het vereiste rijbewijs. Een Tsjechische chauffeur moest 400 euro boete betalen. Zijn vrachtwagen was te zwaar beladen.