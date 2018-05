Inwoners Geetbets op pad voor 10.000-stappenclash

Geetbets - De gemeente Geetbets neemt deze maand deel aan de 10.000 stappenclash. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk inwoners aan te zetten tot bewegen.

De deelnemers nemen het tot 31 mei al stappend tegen elkaar op. Ook andere bewegingsactiviteiten worden in rekening gebracht. Zo is 10 minuten fietsen goed voor 1.500 stappen. “10.000 stappen per dag zetten is goed voor je gezondheid,” zegt Karen Opdencamp, verantwoordelijke bewegingsbevordering bij Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Oost-Brabant. “Voldoende beweging verkleint het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, osteoporose, depressie, valpartijen en sommige kankers. Bovendien helpt meer bewegen om je beter in je vel te voelen. Je piekert minder en hebt meer energie. Uit onderzoek blijkt echter dat de Vlaming gemiddeld slechts 6.000 stappen per dag zet. Er is dus werk aan de winkel”.