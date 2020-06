Urban Run Nieuwerkerken mikt op 700 lopers op 5 september

Nieuwerkerken - De Nationale Veiligheidsraad heeft de coronamaatregelen verder versoepeld. Voor evenementen is het nog even wachten op meer verduidelijking. Maar Hilaire Secretin is ervan overtuigd dat zijn ‘Urban Run’ In Nieuwerkerken zal mogen doorgaan. Dat is een loop- en wandeltocht doorheen deelgemeente Binderveld die gepland staat op zaterdag 5 september. “Uiteraard nemen we de nodige maatregelen. Als een dag eerder de Memorial Van Damme met duizenden toeschouwers mag plaatsvinden, dan moet ons event met 700 mensen toch ook kunnen?”

Hilaire Secretin is postbode, en buiten de uren een gepassioneerd loper die regelmatig aan loopevenementen deelneemt. Dat bracht hem op het idee om in 2018 een Urban Run te organiseren in hartje Nieuwerkerken. Het parcours liep onder meer door typische gebouwen zoals het Sociaal Huis, de school, een dorpscafé en de lokale Spar. “Het eerste jaar was een succes en we hadden meteen zo’n 350 deelnemers. Vorig jaar organiseerden we een tweede editie en hadden we al meer dan 600 deelnemers. Dit jaar verhuizen we naar de kleinste deelgemeente, Binderveld. Doel is om daar meer mensen aan de start te krijgen dan er inwoners zijn, dus mikken we op 700 deelnemers.”

Hilaire is altijd blijven geloven dat zijn Urban Run kan doorgaan: “Bijna alles gaat in openlucht door, we starten in golven, inschrijven gebeurt vooraf en online ... We zetten ook een limiet op 700 deelnemers. Een dag eerder mag de Memorial Van Damme zelfs duizenden mensen verwelkomen. Het is ook geen wedstrijd, maar een ontspannend gebeuren voor jong en oud. Voor mij is dit een speelse manier om een dorp te leren kennen. Daarom is er ook geen tijdsopname. Mensen die liever wandelen, kunnen dat ook. Voor kinderen zijn er 2 korte circuits van 750 meter en 1,5 km. Voor de volwassenen is er een ronde van 5 km uitgestippeld en die kunnen ze één of twee keer afleggen. Deelnemers passeren onder meer het mooie binnenplein van het waterkasteel, ze lopen doorheen zaal Berleveld, restaurant Peppermill en zelfs de Citroëngarage. Onderweg voorzien we animatie en heel wat muziek, dus ik ben ervan overtuigd dat deze editie én kan doorgaan én een topeditie wordt!"

Inschrijven kan online: https://www.facebook.com/urbanrunnieuwerkerken/