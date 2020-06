Herstelde coronapatiënte Lisette zet buren in de bloemetjes: "Ze poetsten zelfs het graf van haar man"

Nieuwerkerken - Twee maanden nadat Lisette Bessemans uit Nieuwerkerken op 23 maart met corona in het ziekenhuis van Sint-Truiden opgenomen, is ze weer thuis. Ze belandde in coma en na een tussenstop in Genk werd ze zelfs naar Kortrijk getransporteerd. Nu het ergste eindelijk achter de rug is, zet ze graag haar buren van de Klein Tegelrij in de bloemetjes. “Ze hebben voor haar huis, tuin en katten gezorgd. Ze gingen zelfs het graf van haar man poetsen", vertelt dochter Els.

“Zelf zaten mijn zus Sigrid en ik in quarantaine de eerste veertien dagen”, vertelt dochter Els Vranken. “Wij konden dus niet naar haar huis toe. Maar gelukkig ontfermden de buren zich ...