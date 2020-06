Apotheken van Nieuwerkerken en Kozen gaan federale mondmaskers en filters verdelen

Nieuwerkerken - Vanaf maandag 15 juni gaan de apotheken op vraag van de federale overheid de gratis herbruikbare mondmaskers verdelen. De gemeente Nieuwerkerken ontving ondertussen de laatste levering van de federale filters, en die moet ook nog bij de inwoners terechtkomen. Na overleg tussen het gemeentebestuur en de lokale apotheken is besloten om te gaan samenwerken en de verdeling te centraliseren. Concreet gaan de twee apotheken op het grondgebied van Nieuwerkerken deze filters samen met de mondmaskers verdelen.

Burgemeester Dries Deferm licht deze aanpak toe: “Het verhaal van de mondmaskers en filters is vrij complex. Eind mei ontvingen alle inwoners al een herbruikbaar mondmasker van de gemeente Nieuwerkerken in de bus. De door de federale overheid beloofde filters waren toen nog niet allemaal geleverd, dus deze konden we toen nog niet mee bedelen. Om de verdere verdeling te vereenvoudigen en te centraliseren, gaan we daarom de filters nu samen met de mondmaskers verdelen via de lokale apotheken van Nieuwerkerken. Zo kunnen onze inwoners in één keer al hun beschermingsmateriaal ontvangen, dat is een stuk eenvoudiger.”

Concreet zijn de filters samen met maskers beschikbaar in de apotheek vanaf maandag 15 juni. Voor iedere inwoner is er één herbruikbaar mondmasker voorzien. Voor iedere inwoner van Nieuwerkerken vanaf 12 jaar zijn er daarnaast ook nog twee herbruikbare filters voorzien. Die filters kunnen geïntegreerd worden in aangekochte of zelfgemaakte mondmaskers.

De mondmaskers kunnen samen met de filters afgehaald worden bij de twee apotheken op het grondgebied van Nieuwerkerken:

· Apotheek America Nieuwerkerken, Diestersteenweg 160 in Nieuwerkerken

· Apotheek Gijsenbergs, Dorpsstraat 16 in Kozen

Het is de bedoeling dat één persoon de mondmaskers komt afhalen voor alle gezinsleden en voor elk gezinslid de eID, Kids-ID of ISI+-kaart meebrengt naar apotheek. De bedeling van de mondmaskers staat gepland tussen 15 juni en 26 juni.

Voor elke dag is de verdeling voorbehouden aan personen geboren in een bepaald jaar of eerder. Er zijn minimum 10 werkdagen voorzien in functie van het geboortejaar van het ‘gezinshoofd’: