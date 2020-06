Gemeente Nieuwerkerken lanceert 4 kinderzoektochten voor thuisblijvers

Nieuwerkerken - Nu mogelijk heel wat mensen hun zomervakantie in eigen land doorbrengen, lanceert de gemeente Nieuwerkerken vandaag vier wandelzoektochten voor kinderen. In iedere deelgemeente heeft de jeugddienst een route van zo'n 5 km uitgestippeld. Kinderen moeten via aanwijzingen de juiste weg vinden, een raadsel oplossen of foto’s herkennen.

In Nieuwerkerken zelf start de kinderzoektocht aan het Sociaal Huis. Kinderen moeten met een smartphone op zoek gaan naar QR-codes die hen de weg tonen. In Wijer gaat het om een gps-zoektocht die vertrekt in de Schansstraat. Op de website van de gemeente zijn de gps-coördinaten te vinden die kinderen onderweg moeten ingeven. Voor de allerkleinsten is op iedere hoek van de straat een zoekplaat te vinden. In Kozen volgt de wandeling het traject van de bestaande Russelenwandeling (7km) die start ter hoogte van Buurthuis Ter Cose. Op de wandelpaaltjes onderweg vinden kinderen kleuren om een code te kraken. En in Binderveld gaat het om een fotozoektocht in de dorpskern.

Alle extra info is te vinden op de website van de gemeente Nieuwerkerken: https://www.nieuwerkerken.be/leuke-kinderwandeltochten