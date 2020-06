Pizzeria Da Antonio heropent: “Mensen zijn weer welkom aan tafel, maar we blijven leveren aan huis”

Nieuwerkerken - Het Italiaanse restaurant Da Antonio in Nieuwerkerken bleef open, ook tijdens de coronacrisis. “We moesten wel volledig overschakelen op afhaalgerechten. Daarom zijn we ook weer aan huis gaan leveren,” zegt uitbater Antonio Iofrida. “Dat was zo’n succes dat we hiermee doorgaan, ook nu ons eigenlijke restaurant weer volledig kan openen.”

Da Antonio kon altijd al teren op een dubbel publiek. Enerzijds bezoekers die kwamen tafelen in het restaurant, anderzijds klanten die pizza's en Italiaanse afhaalgerechten kwamen oppikken. “Toen we moesten sluiten door de coronacrisis, zijn we opnieuw gestart met leveren aan huis. Die aanpak werkte, want we kregen echt veel vraag. Daarom hebben we ook beslist om aan huis te blijven leveren, ook nu het restaurant weer opengaat”, zo licht Antonio zijn toekomstplannen toe. Woensdag 10 juni heropent hij zijn zaak, want maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen. Toch is die herstart niet zo eenvoudig. “Het aantal tafels was al beperkt omdat de zaak niet zo groot is. Door de social distancing kunnen we nog minder mensen zetten. Vroeger hadden we plaats voor 42 mensen, nu nog voor 28. Gelukkig kunnen we ook buiten terrastafels zetten bij mooi weer. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, gaan we in het restaurant werken met twee shiften. De eerste shift start vanaf 17 uur en die ronden we af tegen 19u30, de tweede start erna. Op die manier kunnen we zelfs meer volk als vroeger over de vloer krijgen, dus we zijn er helemaal klaar voor. Alles is netjes gepoetst en de limoncello staat koud, dus laat de klanten maar komen!”, aldus nog Antonio.