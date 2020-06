Café De Zwarte Stijlen heropent: “Met bubbels van tien personen moet het lukken"

Nieuwerkerken - De Zwarte Stijlen, dat is eigenlijk een bruin volkscafé. Het enige café ook in Wijer, deelgemeente van Nieuwerkerken. Maandag is de sluitingsdag, dus kan het café dinsdag 9 juni om 14 uur eindelijk opnieuw de deuren openen.

Uitbater Tatjana Weyens ziet de heropening na de coronasluiting helemaal zitten: “Met bubbels van vier mensen was het moeilijk geweest, maar met bubbels van tien moet het lukken. Op café gaan is toch een sociaal gebeuren, en dan is het vreemd als je mensen net uit elkaar moet halen. Ik krijg vaak grotere groepen over de vloer en die splitsen in groepjes van vier zou onmogelijk zijn geweest.”

In het café is er ook voldoende plaats om te zitten. “Ik moest maar één tafeltje weghalen om in orde te zijn. Vooraan op het overdekte terras konden zelfs alle tafels en stoelen blijven staan. En achteraan heb ik ook nog een terras, dus zeker bij mooi weer heb ik voldoende plaats”, zegt Tatjana.

Buiten en binnen blinkt het café als nooit tevoren. “We hebben niet geverfd of zo, maar vorige week heb ik wel een heel grondige lenteschoonmaak gehouden. Dinsdagmorgen komt de brouwerij de leidingen spoelen, en dan kunnen we om 14 uur weer open. De grootste aanpassing voor mij zal toch het verplichte mondmasker zijn. Voor de klanten denk ik dat vooral de avondklok wennen wordt. We zullen moeten sluiten om 1 uur ’s nachts, en dat was vroeger geregeld een stuk later. Maar ik denk dat de stamgasten vooral heel blij zijn dat ze weer samen op café kunnen. Ik kreeg zelfs al vragen om tafels te reserveren”, zo besluit Tatjana.