Kosterhuis heropent: “Alles is net als vroeger, alleen de barkrukken zijn verdwenen”

Nieuwerkerken - Onder de kerktoren van Nieuwerkerken heeft moeder Georgette op maandag 8 juni opnieuw de deuren van haar Kostershuis geopend. Het flesje ontsmettingsspray aan de ingang verraadt dat het nog steeds coronatijden zijn.

Bijna drie maanden bleef Taverne Kosterhuis noodgedwongen dicht. Bij de heropening ziet het rasechte dorpscafé er nog precies hetzelfde uit als voorheen, op één belangrijk detail na: de barkrukken zijn verdwenen. “Het zal moeilijk worden om de mensen van mijn toog weg te houden. Ik heb maar een eenmanszaak, dus ze mogen hier wel komen bestellen, maar niet blijven hangen”, zo zegt Georgette vanachter haar vers gespoelde tapkranen. “Blijven ze toch staan, dan zal ik ze vriendelijk moeten vragen om toch te gaan zitten. Maar ruzie gaan we niet maken, ik ben ook geen politie-agent”, zo weet de geroutineerde cafébazin. “Ik denk wel dat de mensen hun gezond verstand gaan gebruiken en toch gaan zitten. Binnen heb ik maar één tafel moeten wegnemen om in orde te zijn. Gelukkig heb ik ook veel terras achteraan, dus plaats genoeg voor iedereen. En nu het plein voor de kerk is heraangelegd, kan ik daar ook stoelen zetten als dat nodig is”, zo besluit Georgette.