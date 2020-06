Kelsbekerhof heropent : “Onze Bistro gaat weer open, maar ook de traiteurwinkel blijft bestaan”

Nieuwerkerken - Het Kelsbekerhof moest door de coronacrisis tientallen feesten annuleren. Eigenaars Geert Boonen en zijn vrouw Anne moesten ook hun restaurant Bistro Basic tijdelijk sluiten. Maar die zaak hebben ze ondertussen omgevormd tot een succesvolle traiteurwinkel. “De afhaalgerechten zijn nu zo’n succes dat we ermee voortgaan”, zegt Geert.

Normaal zijn april, mei en juni topmaanden voor het Kelsbekerhof. Alle weekends gaan er dan wel een of meerdere trouw- en communiefeesten door. Maar niet in 2020. De eerste weken na de lockdown waren dan ook een zware opdoffer voor Geert en zijn vrouw, want ook hun restaurant Bistro moest dicht en hu vijf werknemers werden tijdelijk werkloos. Maar het horecakoppel bleef niet bij de pakken zitten. Ze vormden de Bistro om tot een traiteurwinkel en ze startten op 2 april met afhaalgerechten. “We hadden nooit gedacht dat dit zo’n succes zou worden. Ondertussen zijn al onze personeelsleden weer in dienst en draaien we opnieuw op volle toeren. Op 8 juni gaat onze Bistro weer open, maar de traiteurwinkel blijft ook bestaan.”

Die winkel groeide op enkele weken dan ook heel erg snel. “We hadden veel ervaring met feesten en het restaurantgebeuren, maar afhaalmaaltijden waren ook voor ons nieuw. Maar als we iets doen, dan willen we het ook goed doen. We hadden voor de opening van de winkel dan ook twee grote koeltogen voorzien, en een installatie aangekocht om maaltijden te verpakken. Hierdoor blijven gerechten wel 10 dagen goed. Al snel hebben we één koeltoog moeten bijkopen en daarna nog één”, zo legt Geert zijn aanpak uit. “We hebben immers gezorgd voor een breed aanbod waar iedereen zijn gading vindt, gaande van spaghetti tot meer verfijnde gerechten met vis of kreeft. En ook onze desserts doen het goed, zeker op zondag.”

Het succes van de traiteurwinkel schept wat praktische problemen voor de heropening van de Bistro op maandag 8 juni. Die traiteuractiviteiten zijn immers ondergebracht in de ruimte waar vroeger de tafels van de Bistro stonden. “Geen probleem”, aldus Geert. “We hebben hier het voordeel dat we met ons feestzalencomplex zeer veel ruimte hebben. De tafels van de Bistro kunnen we elders opstellen, uiteraard met voldoende ruimte tussen. Daarnaast hebben we ook nog ons groot terras bij mooi weer.” In principe mag het Kelsbekerhof volgens de nieuwe regels ook weer feesten organiseren, maar daar verwacht Geert voorlopig niet veel van: “Het gaat om maximaal vijftig personen, en dat is een moeilijk getal. Zeker voor de meeste communie- en trouwfeesten is dat te weinig, dus veel vraag hebben we nog niet gekregen.”

Voor Geert, Anne en hun personeel zal het weer een ander leven worden nu de Bistro heropent. “Inderdaad. Het voordeel nu was dat ik soms zelfs voor middernacht in mijn bed lag, en niet zoals vroeger pad om twee of drie uur ’s nachts’, zegt Geert, die ook de chef-kok is. “We gaan onze manier van werken daarom toch wat aanpassen. Maar we zijn ook heel tevreden dat we onze klanten weer kunnen verwelkomen. We hebben van de lockdown gebruikgemaakt om een gedeelte van het interieur weer op te frissen. Vanaf 8 juni zijn de mensen al welkom voor een tas koffie, een dessertje of een stuk taart. En op zondag 14 juni gaan we er weer volop tegenaan en serveren we hier een vaderdagmenu”, zo besluit Geert.